O Santuário Nacional de Aparecida não se manifestou até esta segunda-feira (28) sobre a polêmica que colocou Nossa Senhora Aparecida no centro da disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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A controvérsia ganhou força nas redes sociais na reta final da campanha e envolveu também a Justiça Eleitoral e a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).