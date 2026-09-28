O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) exibiu nesta segunda-feira (28) uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante uma agenda de campanha no centro de São Paulo. Ele recebeu de uma apoiadora um boneco de crochê representando a Padroeira do Brasil e levantou a peça para fotos enquanto caminhava pelo Brás.
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A cena ocorreu após dias de repercussão de uma informação falsa que atribuía a Flávio a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. O candidato nega que exista qualquer plano nesse sentido e afirmou que o episódio representa uma das principais fake news da atual campanha.
A polêmica também envolveu a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). No domingo (27), Flávio afirmou, sem apresentar provas, que pessoas ligadas à entidade teriam ajudado o PT a disseminar a informação falsa. A CNBB negou a acusação e publicou uma nota de esclarecimento.
Na nota, a entidade afirmou que não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao processo eleitoral. A CNBB também declarou não integrar estruturas político-partidárias e criticou a atribuição de participação em uma suposta disseminação de desinformação sem fatos ou provas que sustentem a acusação.
Nesta segunda-feira, Flávio agradeceu a publicação da CNBB e classificou o documento como “boa e esclarecedora”. O candidato voltou a dizer que a história sobre a retirada do título de Nossa Senhora Aparecida seria falsa. Questionado sobre a acusação feita anteriormente contra a entidade, ele não respondeu se estava arrependido.
Durante a agenda em São Paulo, o candidato também participou de uma entrevista ao podcast católico Santo Flow. A estratégia ocorre em meio à repercussão do caso e à tentativa de Flávio de reforçar sua relação com o eleitorado religioso.
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Polêmica repercute entre eleitores
A controvérsia envolvendo Nossa Senhora Aparecida ocorre em um momento de disputa pelo eleitorado religioso na eleição presidencial de 2026.
Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira mostra mudanças nas intenções de voto entre católicos e evangélicos. O levantamento ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre 24 e 27 de setembro, período que coincidiu parcialmente com a repercussão do caso envolvendo a padroeira do Brasil.
Os dados mostram variações nas intenções de voto dos dois principais candidatos nesses segmentos. Entre católicos, Lula passou de 43% para 48%, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou de 27% para 29%. Entre evangélicos, Lula passou de 23% para 27%, enquanto Flávio foi de 49% para 46%. As margens de erro são diferentes para os segmentos analisados.
Os números, porém, não permitem atribuir diretamente as variações na pesquisa à polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida. O levantamento ocorreu durante vários acontecimentos da campanha, o que impede estabelecer uma relação de causa e efeito apenas a partir dos dados.
A disputa em torno da imagem da santa ganhou espaço nas redes sociais e passou a integrar a agenda dos candidatos na reta final da campanha. Para Flávio, a exposição do boneco de crochê nesta segunda-feira ocorreu justamente após a repercussão do episódio.
* Com informações do portal UOL