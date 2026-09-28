O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) exibiu nesta segunda-feira (28) uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante uma agenda de campanha no centro de São Paulo. Ele recebeu de uma apoiadora um boneco de crochê representando a Padroeira do Brasil e levantou a peça para fotos enquanto caminhava pelo Brás.

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A cena ocorreu após dias de repercussão de uma informação falsa que atribuía a Flávio a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. O candidato nega que exista qualquer plano nesse sentido e afirmou que o episódio representa uma das principais fake news da atual campanha.