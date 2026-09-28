A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) reagiu à declaração do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que acusou, sem apresentar provas, uma ala da entidade de ter ajudado o PT a disseminar uma informação falsa envolvendo Nossa Senhora Aparecida.

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Em nota, a CNBB negou qualquer participação na produção, autorização ou divulgação de desinformação relacionada ao processo eleitoral. A entidade também afirmou não integrar estruturas político-partidárias ou apoiar partidos e candidaturas.