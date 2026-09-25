A fé católica e os debates políticos voltaram a dominar as conversas nas redes sociais nesta semana. Nossa Senhora Aparecida alcançou o topo dos trending topics (assuntos mais comentados) da rede social X (antigo Twitter) no Brasil.

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Em levantamento na tarde desta sexta-feira (25), quatro dos dez termos mais populares na plataforma estavam diretamente ligados à Padroeira do Brasil, incluindo expressões como "NINGUÉM TOCA NA PADROEIRA" e "PROTEJAM A MÃE DO BRASIL".