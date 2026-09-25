Diante de comentários nas redes sociais sobre uma suposta pretensão de acabar com a condição de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) publicou na noite desta quinta-feira (24) um vídeo em que nega qualquer possibilidade nesse sentido e classifica a informação como "fake news do PT".

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Postagens que circularam nas redes sociais usaram um trecho de um telejornal para afirmar que Flávio teria planos de tirar — ou apoiar a retirada — da condição de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Algumas publicações chegaram a classificar a suposta medida como um "ataque" aos católicos, embora o candidato nunca tenha feito declaração nesse sentido.