A polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida e Flávio Bolsonaro (PL) começou após uma declaração do candidato à Presidência sobre Jesus Cristo.

Em vídeo publicado em 24 de agosto, ao justificar a ausência em um debate da Band, Flávio afirmou que, caso seja eleito, um de seus primeiros atos será “decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo”.

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