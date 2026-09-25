O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resiste à possibilidade de visitar o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, antes do primeiro turno das eleições.

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Segundo relatos divulgados pela CNN Brasil, o petista tem demonstrado contrariedade à ideia e reafirmado que não pretende fazer exploração eleitoral da fé.