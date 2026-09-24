O laudo da Polícia Científica não identificou falha mecânica na viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) envolvida na ocorrência que terminou com a morte do adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, em São José dos Campos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (24) pelo prefeito Anderson Farias (PSD).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o prefeito, apesar do resultado da perícia, a Prefeitura mantém uma sindicância para analisar as circunstâncias da perseguição e da colisão. O procedimento administrativo deverá considerar o laudo técnico e os depoimentos dos agentes envolvidos.