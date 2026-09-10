O adolescente de 16 anos que conduzia a motocicleta envolvida no acidente que matou Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, também de 16 anos, continua internado em um hospital de São José dos Campos. Ele ficou ferido na colisão ocorrida na segunda-feira (7), no bairro Dom Pedro 1º, região sul da cidade.

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Após receber alta médica, o jovem será apresentado à Vara da Infância e Juventude de São José dos Campos. Ele foi apreendido pela Polícia Civil por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção sem habilitação.