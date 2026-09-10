O adolescente de 16 anos que conduzia a motocicleta envolvida no acidente que matou Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, também de 16 anos, continua internado em um hospital de São José dos Campos. Ele ficou ferido na colisão ocorrida na segunda-feira (7), no bairro Dom Pedro 1º, região sul da cidade.
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Após receber alta médica, o jovem será apresentado à Vara da Infância e Juventude de São José dos Campos. Ele foi apreendido pela Polícia Civil por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção sem habilitação.
Brayan estava na garupa da motocicleta e morreu no local do acidente (veja o vídeo abaixo). A ocorrência aconteceu durante um acompanhamento realizado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), depois que o condutor da moto teria desobedecido a uma ordem de parada.
Segundo o boletim de ocorrência, a motocicleta, uma Royal Enfield Classic 350 preta e sem placa, era conduzida em alta velocidade. O veículo havia sido furtado 11 dias antes, no bairro Campo dos Alemães.
Polícia investiga acidente
A Polícia Civil apura as circunstâncias da colisão. Os investigadores analisam imagens relacionadas à ocorrência e aguardam os resultados das perícias que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.
De acordo com o registro policial, a motocicleta e a viatura da GCM acabaram colidindo contra um muro durante o acompanhamento. Os dois ocupantes da moto foram atingidos. Brayan não resistiu aos ferimentos.
O guarda municipal que conduzia a viatura também ficou ferido. Em depoimento, ele afirmou que os freios do veículo não teriam funcionado momentos antes da colisão.
A Prefeitura de São José dos Campos informou que a viatura havia passado por vistoria antes de entrar em serviço e que não existia registro anterior de problemas no sistema de frenagem. Uma perícia da Polícia Científica deverá avaliar as condições mecânicas do veículo.
Além do inquérito da Polícia Civil, o caso também deverá ser analisado pela Corregedoria da GCM.
Moto havia sido furtada
A motocicleta utilizada pelos adolescentes havia sido furtada na noite de 27 de agosto, no Campo dos Alemães. Conforme o registro policial, a vítima estacionou o veículo e, ao retornar, percebeu que a moto havia sido levada.
O veículo foi recuperado após o acidente no Dom Pedro 1º.
A investigação também deverá esclarecer as circunstâncias pelas quais a motocicleta passou a ser utilizada pelos adolescentes e a eventual responsabilidade de cada envolvido.
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Família de Brayan cobra esclarecimentos
A morte de Brayan provocou manifestações de familiares e amigos nas redes sociais. A família cobra justiça e o esclarecimento das circunstâncias que levaram à colisão durante o acompanhamento da GCM.
A avó do adolescente compartilhou uma publicação sobre o caso e escreveu: “A justiça de Deus não falha”. Um amigo também publicou uma fotografia de Brayan com uma mensagem de homenagem e pedido de justiça.
Familiares ainda criticaram comentários ofensivos publicados na internet após a morte do adolescente. A família afirma que Brayan não sabia que a motocicleta havia sido furtada.
Em entrevista à TV Vanguarda, a irmã do adolescente, Jenifer dos Santos Almeida, afirmou que Brayan não deveria ser tratado como criminoso. “Meu irmão não era bandido, era uma criança de 16 anos. Ele tinha uma vida toda pela frente”, disse.
As investigações continuam para determinar a dinâmica do acidente e esclarecer as responsabilidades relacionadas à ocorrência.