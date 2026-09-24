O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, viajou da Flórida, nos Estados Unidos, para Brasília em 19 de janeiro de 2025 a bordo de um jato executivo que tinha entre os cotistas uma empresa da qual o ex-banqueiro Daniel Vorcaro era sócio. A informação foi revelada pela revista piauí.

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O avião é um Legacy 650, de prefixo PP-NLR, fabricado pela Embraer. Meses depois, em agosto de 2025, a mesma aeronave foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em viagem que ganhou repercussão após imagens do desembarque no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, serem divulgadas.