Um dos jatos executivos mais sofisticados fabricados pela Embraer voltou ao centro das atenções após um vídeo mostrar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, desembarcando da aeronave no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

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O avião é um Embraer Legacy 650, de prefixo PP-NLR, operado pela Prime Aviation, também conhecida como Prime You. A empresa teve Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, como sócio. O registro divulgado pelo jornal O Globo foi feito em 22 de agosto de 2025.