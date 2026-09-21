Um dos jatos executivos mais sofisticados fabricados pela Embraer voltou ao centro das atenções após um vídeo mostrar o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, desembarcando da aeronave no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
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O avião é um Embraer Legacy 650, de prefixo PP-NLR, operado pela Prime Aviation, também conhecida como Prime You. A empresa teve Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, como sócio. O registro divulgado pelo jornal O Globo foi feito em 22 de agosto de 2025.
O Legacy 650 é um jato executivo de grande porte desenvolvido pela Embraer para voos de longa distância. De acordo com as informações divulgadas pela operadora, a aeronave pode transportar até 13 passageiros e três tripulantes.
O avião tem cerca de 26 metros de comprimento e 21 metros de envergadura. A velocidade de cruzeiro chega a aproximadamente 850 km/h, enquanto o teto operacional é de 41 mil pés.
Outro destaque é a autonomia de até 6.780 quilômetros, distância suficiente para permitir, em determinadas condições, voos diretos entre São Paulo e Miami, nos Estados Unidos.
Na configuração apresentada pela Prime You, o Legacy 650 conta ainda com cozinha completa, lavabo privativo e amplo espaço para bagagens. Imagens de divulgação do interior mostram uma cabine preparada para viagens de longa duração, com espaço para refeições e itens de conforto.
A aeronave foi produzida em 2012 e faz parte de uma família de jatos executivos da Embraer utilizada em diferentes países. Segundo informações divulgadas pela fabricante à Folha de S.Paulo, havia 109 aeronaves da série Legacy 650 em operação em 31 países.
Jato ligado a Vorcaro
O Legacy 650 que aparece nas imagens estava relacionado à estrutura empresarial ligada a Daniel Vorcaro. Segundo informações divulgadas na imprensa, a aeronave era de propriedade da Fraction 024, que tinha participação da Viking Participações, empresa ligada a Vorcaro. A operação do avião era feita pela Prime Aviation.
A aeronave também passou a ser citada em documentos e mensagens analisados pela Polícia Federal durante as investigações envolvendo negócios relacionados ao Banco Master.
Segundo reportagens baseadas no material da investigação, mensagens de funcionários da empresa de aviação tratavam de voos associados a Viviane Barci de Moraes. Uma delas registra uma conversa em que a advogada teria afirmado estar satisfeita com a utilização das aeronaves.
Contrato de R$ 50 milhões
O Legacy 650 também aparece em uma minuta de acordo envolvendo o escritório Barci de Moraes e a Viking Participações.
Segundo documentos citados nas reportagens sobre a investigação, a proposta previa serviços jurídicos avaliados em R$ 50 milhões, com pagamento por meio de cotas relacionadas a um jato Legacy 650 e a um helicóptero Airbus EC 155 B1.
A defesa do escritório, entretanto, afirma que a operação não foi concluída. Segundo a manifestação divulgada pelo Barci de Moraes, a proposta não foi aceita, não houve assinatura do contrato e não ocorreu transferência das cotas das aeronaves.
O que diz o escritório?
Após a divulgação do vídeo, o escritório Barci de Moraes confirmou que utiliza serviços de táxi aéreo da Prime Aviation.
Em nota, a banca afirmou que em determinados voos Viviane Barci esteve acompanhada pelo marido, Alexandre de Moraes. O escritório também declarou que Daniel Vorcaro não esteve presente nos voos e que não havia pessoas externas ao escritório nessas viagens.
A defesa também sustenta que a escolha das aeronaves utilizadas cabia à empresa de aviação contratada e nega a existência de vínculo pessoal ou societário com a Prime Aviation.
O caso ganhou nova repercussão após a divulgação das imagens do desembarque no Santos Dumont, em meio às investigações sobre os negócios envolvendo o Banco Master e empresas ligadas a Vorcaro.