O Vale do Paraíba aparece no centro das investigações sobre o Banco Master após mensagens encontradas pela PF (Polícia Federal) no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono da instituição, indicarem a preparação de uma recepção de padrão “ultra VIP” para o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

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De acordo com o material analisado pelos investigadores, o encontro teria ocorrido em 30 de dezembro de 2023, no Hotel Six Senses Botanique, quatro dias depois de Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, compartilhar com Vorcaro um número de telefone salvo como “Alexandre de Moraes BRASÍLIA”.