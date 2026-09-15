O Vale do Paraíba aparece no centro das investigações sobre o Banco Master após mensagens encontradas pela PF (Polícia Federal) no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono da instituição, indicarem a preparação de uma recepção de padrão “ultra VIP” para o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.
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De acordo com o material analisado pelos investigadores, o encontro teria ocorrido em 30 de dezembro de 2023, no Hotel Six Senses Botanique, quatro dias depois de Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, compartilhar com Vorcaro um número de telefone salvo como “Alexandre de Moraes BRASÍLIA”.
As conversas, que fazem parte de um documento sigiloso encaminhado ao ministro André Mendonça, relator no STF das investigações relacionadas ao Banco Master, foram obtidas a partir da análise do celular de Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero.
Encontro em Campos do Jordão
A programação da visita foi organizada ao longo de três dias. Nas mensagens, o principal convidado é identificado como “Alex”. Segundo o relatório da PF, os elementos encontrados pelos investigadores indicam que a referência seria ao ministro Alexandre de Moraes.
Fábio Faria teria sido o responsável por avisar Vorcaro sobre a visita. Em uma das mensagens, afirmou que “Alex quer ir almoçar lá no dia 30”. Depois, informou que o compromisso estava confirmado.
Ao todo, a programação previa nove convidados e quatro integrantes da equipe de segurança. Faria também pediu que fossem providenciadas as condições necessárias para receber a escolta e solicitou o endereço exato do local para repassá-lo aos seguranças.
Diante das informações, Vorcaro orientou uma funcionária a preparar a recepção. “Tem que ser experiência completa. Convidados ultra VIP”, escreveu o empresário, segundo o conteúdo analisado pela PF.
A estrutura incluía ainda a contratação de um cantor e a disponibilidade de cavalos para os convidados. Vorcaro autorizou as providências.
Durante o encontro, funcionários mantiveram o empresário informado sobre a chegada e a movimentação do grupo. Em determinado momento, Vorcaro pediu que a circulação pela propriedade fosse conduzida de maneira discreta.
“Não precisa ficar indo em todos locais dentro da casa pra não ficar forçado demais. Deixa ser bem natural”, escreveu.
Desembargador e chef particular
As mensagens também fazem referência à presença de um desembargador identificado como Airton. Em determinado momento, um funcionário perguntou a Vorcaro se deveria providenciar um carro para levá-lo embora. O empresário autorizou.
Outro episódio citado no material envolve o chef particular de Vorcaro, identificado como Zé Maria.
Segundo relato do funcionário Michael, o cozinheiro tirou uma fotografia com “o ministro”, trocou o número de telefone com ele e depois enviou uma mensagem de agradecimento pelo WhatsApp.
A situação teria causado incômodo inicialmente em Vorcaro, que questionou a atitude e pediu que Michael conversasse com o chef. O funcionário explicou, porém, que não havia conseguido evitar a fotografia porque, segundo seu relato, o próprio ministro teria pedido imagens com os presentes.
Michael afirmou ainda que havia orientado os convidados de que a empresa não permitia esse tipo de contato. Zé Maria teria respondido que não poderia recusar um pedido feito pelo ministro.
Depois da explicação, Vorcaro respondeu que, caso a solicitação tivesse partido do próprio ministro, “tudo bem”.
Número atribuído a Moraes
Outro ponto destacado no relatório da Polícia Federal é a troca de contatos entre Fábio Faria e Vorcaro.
Quatro dias antes do encontro em Campos do Jordão, Faria compartilhou com o empresário um número de telefone identificado como “Alexandre de Moraes BRASÍLIA”.
Segundo a PF, o mesmo número aparecia na agenda de Faria com outras identificações, entre elas “Novo”, “STF TSE NOVO” e “Eu STF”.
Para os investigadores, o conjunto das mensagens e das informações encontradas no celular de Vorcaro sustenta a interpretação de que o “Alex” citado nas tratativas seria Alexandre de Moraes.
O material integra as investigações relacionadas ao Banco Master e foi encaminhado ao ministro André Mendonça. As informações foram obtidas pela Polícia Federal durante a análise do aparelho de Daniel Vorcaro, apreendido na Operação Compliance Zero.
A documentação, segundo as informações apresentadas no relatório, é sigilosa e integra uma investigação ainda em andamento.