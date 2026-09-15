O ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel, passaram pela Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, no contexto das investigações que transformaram o caso Banco Master em um dos maiores escândalos financeiros e políticos em apuração no país. Vorcaro ficou apenas um dia na unidade antes de ser levado para Brasília, enquanto Zettel continua preso em Potim.

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Vorcaro, ex-dono do Banco Master, foi preso em São Paulo em 4 de março de 2026, durante uma nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF (Polícia Federal). No dia seguinte, 5 de março, ele foi transferido do Centro de Detenção de Guarulhos (SP) para a Penitenciária 2 de Potim, na região.