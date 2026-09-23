O envio à Câmara do projeto do novo programa de anistia de multas e juros de Taubaté marca, em um intervalo de três meses, uma mudança de postura do prefeito Sérgio Victor (Novo) sobre o tema.

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Em junho desse ano, em resposta a um requerimento do vereador Ariel Katz (PDT), o prefeito afirmou à Câmara que não seria aberto um programa com essa finalidade pois, devido ao decreto de março que dispôs sobre "a adoção de medidas de ajuste fiscal" no município, "encontra-se vedada a concessão de incentivos ou benefícios de natureza tributária enquanto perdurar a situação fiscal que fundamentou a adoção das medidas previstas no referido normativo".