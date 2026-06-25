Sem anistia

A Prefeitura de Taubaté não deve abrir um programa de anistia de juros e multas esse ano. A informação foi repassada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Ariel Katz (PDT), que é da base governista.

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Vedação

Segundo o prefeito, devido ao decreto de março que dispôs sobre "a adoção de medidas de ajuste fiscal" no município, "encontra-se vedada a concessão de incentivos ou benefícios de natureza tributária enquanto perdurar a situação fiscal que fundamentou a adoção das medidas previstas no referido normativo".