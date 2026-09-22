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PROJETO NA CÂMARA

Taubaté terá novo programa de anistia de juros e multas esse ano

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMT
Programa, que ainda depende de aval da Câmara para ser aberto, deve permitir o pagamento de dívidas com o município em até 36 vezes
Programa, que ainda depende de aval da Câmara para ser aberto, deve permitir o pagamento de dívidas com o município em até 36 vezes

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (22) o projeto que prevê a abertura de novo programa de anistia de multas e juros para os contribuintes em dívida com o município.

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Pela proposta, que ainda depende de aprovação dos vereadores, o programa contemplaria os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, com prazo de adesão até 18 de dezembro de 2026.

Pela redação do projeto, as dívidas poderiam ser pagas à vista ou de forma parcelada.

À vista

  • adesão nos primeiros 30 dias do programa: anistia de 100% de juros e multa
  • adesão do 31º ao 60º dia do programa: desconto de 90% de juros e multa
  • adesão a partir do 61º dia do programa: desconto de 80% de juros e multa

Parcelado

  • em 12 vezes: desconto de 70% de juros e multa
  • em 24 vezes: desconto de 60% de juros e multa
  • em 36 vezes: desconto de 40% de juros e multa

Programa aberto no ano passado permitiu arrecadar R$ 11 milhões

No projeto, a Prefeitura afirma que a dívida ativa do município (montante devido pelos contribuintes à administração) está em R$ 729 milhões. A proposta cita que, caso a adesão ao programa seja de 15%, seria possível receber R$ 100,3 milhões nos próximos três anos, com renúncia de receita de R$ 9,1 milhões.

O programa de anistia anterior ficou aberto entre 22 de outubro e 28 de novembro do ano passado, para dívidas contraídas até o dia 30 de setembro de 2025. Inicialmente, a estimativa era arrecadar R$ 7,44 milhões, mas os 4.336 acordos firmados somaram R$ 11,7 milhões.

Ao contrário do programa proposto esse ano, que permite quitar a dívida em até 36 parcelas, a versão do ano passado permitia o pagamento parcelado em até três vezes.

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