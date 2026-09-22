O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara nessa terça-feira (22) o projeto que prevê a abertura de novo programa de anistia de multas e juros para os contribuintes em dívida com o município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Pela proposta, que ainda depende de aprovação dos vereadores, o programa contemplaria os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, com prazo de adesão até 18 de dezembro de 2026.