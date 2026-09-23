A viúva do cantor sertanejo Rick Sollo, Geralda Helena, publicou nas redes sociais uma emocionante despedida ao marido após a morte do artista, vítima da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina. O casal estava junto havia 42 anos.
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“Como eu me despeço de você depois de 42 anos?”, escreveu Geralda na publicação. No texto, ela relembrou o início do relacionamento, quando os dois ainda eram adolescentes, e destacou a trajetória construída ao lado do cantor.
“Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você”, afirmou a viúva.
Geralda também falou sobre a família construída pelo casal, que teve dois filhos e quatro netos. Segundo ela, será na convivência com os familiares e nas lembranças dos anos ao lado de Rick que buscará forças para enfrentar a ausência do marido.
“Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor”, escreveu.
Ao final da mensagem, Geralda pediu que Rick continue cuidando dela, mesmo após a morte. “Vá em paz, meu amor. E continue cuidando de mim daí. O meu amor por você será eterno”, declarou.
Acidente de helicóptero
Rick Sollo morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na região de Vacas Gordas, em Urubici, na tarde de segunda-feira (21). A aeronave havia saído de Porto Belo com destino a São Joaquim.
Além do cantor, também morreram o empresário Bruno Avelar, 41 anos, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio e o copiloto Leopoldo. O helicóptero perdeu a comunicação durante o trajeto e passou a ser procurado pelas equipes de emergência.
As buscas mobilizaram cerca de 20 bombeiros militares, além de equipes da Polícia Militar, viaturas com tração 4x4, a aeronave Arcanjo 03, dois cães de busca e resgate, drones com identificação térmica e mais de dez viaturas.
Os destroços e os corpos foram localizados na terça-feira (22), em uma área de difícil acesso. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), e liberados para as famílias nesta quarta-feira (23).
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Investigação
A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da queda. A investigação deverá verificar se houve alguma conduta humana dolosa ou culposa que possa ter contribuído para o acidente.
A apuração policial terá caráter complementar em relação ao trabalho do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da Força Aérea Brasileira responsável pela investigação técnica de acidentes aéreos e pela identificação de suas possíveis causas.
No momento do acidente, a região de Urubici estava sob alerta para condições de tempo severas, incluindo a previsão de fortes tempestades. As circunstâncias meteorológicas e os demais fatores relacionados ao voo deverão ser analisados durante as investigações.