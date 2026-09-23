A viúva do cantor sertanejo Rick Sollo, Geralda Helena, publicou nas redes sociais uma emocionante despedida ao marido após a morte do artista, vítima da queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina. O casal estava junto havia 42 anos.

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“Como eu me despeço de você depois de 42 anos?”, escreveu Geralda na publicação. No texto, ela relembrou o início do relacionamento, quando os dois ainda eram adolescentes, e destacou a trajetória construída ao lado do cantor.