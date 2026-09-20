O Governo de São Paulo informou que, até as 18h deste domingo (20), 43 vítimas do acidente com o ônibus em Cruzeiro foram atendidas nas unidades de saúde da região, com 23 altas e 19 pacientes internados. Seis pessoas morreram no acidente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu por volta das 5h30, no km 232 da rodovia SP-052. O ônibus de romeiros seguia para Aparecida quando caiu em uma ribanceira.
Os passageiros foram socorridos e encaminhados para as Santas Casas de Cruzeiro e Lorena e para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.
Na Santa Casa de Cruzeiro, 11 pacientes permanecem internados e 15 receberam alta. Os pacientes com alta foram encaminhados ao Lar Padre José Gumercindo Irmãzinhas, em Cruzeiro, para acolhimento. Uma idosa de 64 anos morreu após ser internada.
Na Santa Casa de Lorena, oito pacientes permanecem internados, sendo um deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Outros seis pacientes receberam alta.
Na UPA de Guaratinguetá, dois pacientes atendidos receberam alta e também foram encaminhados ao Lar Padre José Gumercindo Irmãzinhas, em Cruzeiro, para acolhimento.
Leia mais: Sobrevivente fala sobre tragédia em Cruzeiro: 'Desesperador'
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), o motorista do coletivo foi preso em flagrante.
Segundo a Polícia Civil, o motorista foi preso em flagrante por homicídio culposo, com causa de aumento de pena por ele exercer atividade profissional relacionada ao transporte de passageiros.