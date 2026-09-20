O Governo de São Paulo informou que, até as 18h deste domingo (20), 43 vítimas do acidente com o ônibus em Cruzeiro foram atendidas nas unidades de saúde da região, com 23 altas e 19 pacientes internados. Seis pessoas morreram no acidente.

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O acidente ocorreu por volta das 5h30, no km 232 da rodovia SP-052. O ônibus de romeiros seguia para Aparecida quando caiu em uma ribanceira.