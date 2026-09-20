O motorista do ônibus que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros em acidente que matou seis pessoas em Cruzeiro foi preso em flagrante neste domingo (20).
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O acidente aconteceu no início da manhã, no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), que liga Cruzeiro a Passa Quatro (MG).
De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por exercer atividade profissional relacionada ao transporte de passageiros.
As primeiras informações levantadas pela polícia apontam para possíveis problemas nas condições do ônibus e para a velocidade desenvolvida no trecho. O veículo teria apresentado dificuldades para reduzir a velocidade antes de uma curva, saiu da pista e despencou na ribanceira.
O motorista passou pelo teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Contudo, a polícia identificou pneus em condições inadequadas e indícios de que o ônibus estaria em velocidade elevada no momento do acidente.
Outro problema encontrado foi relacionado ao cronotacógrafo, equipamento que registra dados como velocidade e tempo de deslocamento. O dispositivo estava vencido e sem o selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
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Motorista diz que perdeu o controle
Em entrevista à Rede Vanguarda, o motorista afirmou que perdeu o controle do ônibus depois de ter dificuldades para reduzir a velocidade. Segundo o relato, ele tentou diminuir a velocidade utilizando a embreagem, mas não conseguiu.
O veículo teria ganhado velocidade e, ao chegar à curva, o condutor tentou frear, sem conseguir evitar a saída da pista.
O motorista negou que o ônibus estivesse em mau estado de conservação. Ele também afirmou que desconhecia o vencimento da documentação relacionada à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e do cronotacógrafo.
Autuações anteriores
Uma consulta às autuações do veículo mostra seis registros de infrações feitos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em maio deste ano.
Entre os registros há uma autuação por condução do veículo em mau estado de conservação. Também aparecem infrações relacionadas a equipamentos obrigatórios e ao descumprimento de ordens de autoridade.
A investigação deverá analisar as condições mecânicas do ônibus, os registros do cronotacógrafo, a velocidade desenvolvida no momento do acidente e todos os fatores que podem ter contribuído para a perda de controle.
Seis pessoas morreram
O ônibus de excursão havia saído do distrito de Rosário, em Itumirim (MG), na noite de sábado (19), com destino a Aparecida. O acidente deixou seis mortos e dezenas de feridos (veja vídeo do local do acidente).
Os passageiros foram encaminhados para unidades de saúde de Cruzeiro, Lorena e Guaratinguetá.
Na Santa Casa de Cruzeiro, 16 vítimas receberam alta. Uma idosa, de 64 anos, morreu após ser internada.
A Santa Casa de Lorena atendeu 14 vítimas. Uma delas está em estado grave. Quatro pacientes permanecem na sala de emergência, dois estão em leito de observação e oito recebem medicação.
Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá, duas vítimas permanecem em atendimento.
Até a tarde deste domingo, 16 pessoas haviam recebido alta e outras 26 continuavam sendo atendidas nas unidades de saúde da região.
Motorista passará por audiência
Após a prisão em flagrante, o motorista será encaminhado para a cadeia de Cruzeiro. A previsão é que ele passe por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (21).
Na audiência, a Justiça deverá analisar a manutenção ou não da prisão. Segundo a polícia, a detenção neste domingo tem caráter cautelar enquanto as circunstâncias da tragédia são investigadas.
A polícia ainda deverá reunir informações técnicas sobre o ônibus e o local do acidente para esclarecer o que provocou a saída da pista e a queda na ribanceira.