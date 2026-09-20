O motorista do ônibus que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros em acidente que matou seis pessoas em Cruzeiro foi preso em flagrante neste domingo (20).

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O acidente aconteceu no início da manhã, no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), que liga Cruzeiro a Passa Quatro (MG).