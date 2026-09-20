Seis pessoas morreram após um ônibus de excursão cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro.
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Entre as vítimas estão idosos, adultos e uma criança de aproximadamente 10 anos. O motorista também ficou ferido e foi levado para atendimento médico. Após o resgate, ele passou pelo teste do etilômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.
O acidente aconteceu por volta das 5h30, no km 232 da rodovia, no trecho entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O ônibus havia saído de Lavras (MG) com destino a Aparecida (SP) e transportava 48 pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros.
De acordo com informações preliminares do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), cinco mortes foram constatadas no local. Uma sexta vítima, que estava em estado grave, morreu posteriormente no pronto-socorro de Cruzeiro.
Quem são as vítimas
Entre os mortos estão um homem de 47 anos, natural de Lavras (MG), e um homem de 74 anos, natural de Itumirim (MG). Também morreram uma mulher de 63 anos, natural de Itumirim, um homem de aproximadamente 50 anos e uma criança de cerca de 10 anos.
Uma sexta vítima, uma mulher cuja idade ainda não foi informada, morreu após ser encaminhada ao pronto-socorro de Cruzeiro.
Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados oficialmente. O homem de aproximadamente 50 anos, a criança e a mulher que morreu no hospital ainda não haviam sido identificados até a última atualização das informações.
Resgate mobilizou equipes
O acidente mobilizou uma força-tarefa de equipes de emergência de diferentes cidades do Vale do Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, 27 vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Cruzeiro, 14 para atendimento em Lorena e duas para Guaratinguetá. Cinco mortes foram registradas no local.
Uma das vítimas levadas para Cruzeiro estava em estado grave e morreu posteriormente no hospital. Com isso, o número de mortos chegou a seis.
Equipes dos bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá participaram do resgate. Também foram acionados profissionais do Samu de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz.
O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi utilizado para auxiliar no resgate e no transporte de vítimas, conforme a necessidade da operação.
A Prefeitura de Cruzeiro informou que equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Defesa Civil e das áreas de Saúde e Segurança atuaram de forma integrada com os demais órgãos envolvidos na ocorrência.
Motorista testou negativo para álcool
O motorista do ônibus ficou ferido e foi levado para atendimento médico. Segundo o Governo do Estado de São Paulo, ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo.
As circunstâncias que fizeram o ônibus perder o controle, sair da pista e cair na ribanceira ainda serão investigadas pelas autoridades.
Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) atuaram na ocorrência.
O tráfego na SP-052 segue em sistema de pare e siga no sentido norte, sem registro de congestionamento.
Em nota, o Governo do Estado de São Paulo lamentou o acidente e manifestou solidariedade às vítimas e aos familiares.
A Prefeitura de Cruzeiro também lamentou a tragédia e informou que mantém a estrutura municipal mobilizada para apoiar o atendimento da ocorrência.