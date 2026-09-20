Seis pessoas morreram após um ônibus de excursão cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro.

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Entre as vítimas estão idosos, adultos e uma criança de aproximadamente 10 anos. O motorista também ficou ferido e foi levado para atendimento médico. Após o resgate, ele passou pelo teste do etilômetro, que teve resultado negativo para consumo de álcool.