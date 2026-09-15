A Vara de Execuções Criminais determinou, no início da noite dessa terça-feira (15), que o ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto volte a cumprir, em regime domiciliar, a pena de 10 anos e seis meses de reclusão pela condenação pelo crime de lavagem de dinheiro.

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Com a decisão, da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, Peixoto, que está preso em regime fechado na Penitenciária 2 de Potim há dois meses, deixará a unidade prisional e passará a usar tornozeleira eletrônica. O ex-prefeito só poderá sair da residência com prévia autorização judicial ou para atendimento médico.