O ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto, que no último dia 15 voltou a cumprir em regime fechado a pena de 10 anos e seis meses de reclusão pela condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, foi transferido para a Penitenciária 2 de Potim, que recentemente virou o novo 'presídio dos famosos' do Brasil.

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Segundo a defesa, o ex-prefeito passou a primeira noite na carceragem da Delegacia Seccional de Taubaté e, no dia 16, foi transferido para a unidade de Potim. A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) foi questionada pela reportagem nessa quinta-feira (23), mas não havia confirmado a transferência até a publicação do texto.