O ex-prefeito de Taubaté Roberto Peixoto, que voltou a cumprir pena de prisão em regime fechado na última quarta-feira (15), foi condenado em dois processos criminais distintos.

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Os dois processos, que tramitaram em segredo de justiça, envolvem crimes cometidos ao longo dos dois mandatos de Peixoto, que foi prefeito entre 2005 e 2012 - o primeiro mandato pelo PSDB e o segundo pelo MDB.