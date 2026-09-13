A família e os amigos do engenheiro e gerente de projetos Caiman Vinicius Faria de Oliveira, de 33 anos, enfrentam uma corrida contra o tempo e entraves burocráticos para transladar o seu corpo do México para o Vale do Paraíba.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O profissional, que trabalhava na multinacional Amazon e era natural de Paraibuna, morreu no país latino-americano no dia 2 de setembro, onde estava a trabalho. Ele morreu em seu quarto de hotel, vítima de um ataque cardíaco.
Em um desabafo publicado nas redes sociais, o amigo Gabriel Mendes relatou a dor e a angústia vividas pela noiva de Caiman, Letícia, e pela equipe que tenta viabilizar a documentação junto a consulados e autoridades mexicanas. De acordo com o relato, os pais do jovem aguardam no Brasil sem uma previsão concreta para a realização das homenagens fúnebres.
"Esperávamos, neste momento, mais humanidade, suporte e proatividade para conduzir esse processo. Não estamos pedindo privilégios. Estamos pedindo respeito, agilidade e responsabilidade", publicou Gabriel, cobrando apoio direto da empresa e dos órgãos governamentais para agilizar os trâmites do retorno.
O velório estava previsto inicialmente para ocorrer no Velório Municipal de Paraibuna, com desembarque do corpo esperado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No entanto, o cronograma foi suspenso até que a liberação oficial ocorra no exterior.
Leia mais: Adeus, Caiman: nascido no Vale, gerente da Amazon morre no México
Leia mais: 'Vivo em nossos corações', diz pai após morte de gerente do Vale
Comoção em Paraibuna
A morte de Caiman gerou forte comoção na região. Seu pai, Walter Oliveira, conhecido na cidade como Walter da Farmácia, ex-vereador, professor e terapeuta, prestou uma homenagem emocionante ao comunicar o falecimento do filho.
"Meu filho, hoje meu coração se despediu de você, mas o meu amor por você é eterno. Obrigado por ter sido esse filho tão especial, inteligente, generoso e cheio de luz. Você deixou em nossas vidas um exemplo de bondade, alegria e coragem", escreveu Walter.
Amigos de infância e moradores do município também prestaram solidariedade à família nas redes sociais, destacando a inteligência e o caráter formidável de Caiman.
Carreira de Destaque na Tecnologia
Graduado em Administração pela USP (Universidade de São Paulo) em 2014, Caiman construiu uma carreira consolidada no setor de tecnologia e produto ao longo de mais de dez anos. Como gerente de produtos sênior na Amazon, atuava em projetos estratégicos conectando vendedores a redes logísticas para expansão de entregas na América Latina.
Além da função corporativa, mantinha forte atuação como mentor de carreiras para designers, engenheiros e analistas de dados.
A família aguarda novas atualizações das autoridades diplomáticas para definir a data e o horário finais do sepultamento no Vale do Paraíba.