A família e os amigos do engenheiro e gerente de projetos Caiman Vinicius Faria de Oliveira, de 33 anos, enfrentam uma corrida contra o tempo e entraves burocráticos para transladar o seu corpo do México para o Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O profissional, que trabalhava na multinacional Amazon e era natural de Paraibuna, morreu no país latino-americano no dia 2 de setembro, onde estava a trabalho. Ele morreu em seu quarto de hotel, vítima de um ataque cardíaco.