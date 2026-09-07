Caiman Oliveira, de 33 anos, natural de Paraibuna, morreu no México enquanto estava no país a trabalho. O profissional, que atuava como gerente de projetos sênior na Amazon e também era mentor de profissionais da área de tecnologia, faleceu no dia 2 de setembro. A família aguarda a liberação do corpo para que ele seja trazido ao Brasil e posteriormente levado para Paraibuna.

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A informação sobre a morte foi divulgada pelo pai de Caiman, o professor, terapeuta e ex-vereador Walter Oliveira, conhecido em Paraibuna como Walter da Farmácia, no sábado (5). Segundo ele, o corpo ainda não havia sido liberado pelas autoridades mexicanas. A causa da morte não foi divulgada.