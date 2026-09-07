Caiman Oliveira, de 33 anos, natural de Paraibuna, morreu no México enquanto estava no país a trabalho. O profissional, que atuava como gerente de projetos sênior na Amazon e também era mentor de profissionais da área de tecnologia, faleceu no dia 2 de setembro. A família aguarda a liberação do corpo para que ele seja trazido ao Brasil e posteriormente levado para Paraibuna.
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A informação sobre a morte foi divulgada pelo pai de Caiman, o professor, terapeuta e ex-vereador Walter Oliveira, conhecido em Paraibuna como Walter da Farmácia, no sábado (5). Segundo ele, o corpo ainda não havia sido liberado pelas autoridades mexicanas. A causa da morte não foi divulgada.
Inicialmente, havia a expectativa de que o corpo chegasse ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira (8). No entanto, o cronograma não foi confirmado.
Após a liberação e o traslado ao Brasil, a previsão é que o corpo seja encaminhado para Paraibuna, onde familiares e amigos deverão prestar as últimas homenagens.
"Meu filho, hoje meu coração se despede de você, mas o meu amor por você é eterno. Obrigado por ter sido esse filho tão especial, inteligente, generoso e cheio de luz", escreveu Walter em uma homenagem ao filho.
Na mensagem, o pai também destacou o legado deixado por Caiman. "Você deixou em nossas vidas um exemplo de bondade, alegria e coragem. Que Deus te receba em seus braços e te conceda o descanso eterno. Você sempre estará vivo em meu coração."
A morte causou comoção em Paraibuna. Amigos e moradores utilizaram as redes sociais para enviar mensagens de solidariedade à família e lembrar a trajetória do profissional.
"Receba meu sentimento de pesar pelo falecimento do seu filho. Não há palavras que eu possa lhe dizer que traga conforto nesse momento. Só me resta pedir a Deus para ajudar a família compreender e suportar essa dor profunda", escreveu Edson Santos.
Felipe Rodrigues, amigo da família, também lamentou a perda e destacou as características de Caiman. "Caimanzinho é um cara incrível, uma mente brilhante e um amigo formidável. Vai fazer falta, ainda mais pra vocês, sem dúvida… mas será lembrado sempre pelo imenso homem que era!", publicou.
Carreira na tecnologia
Formado em Administração pela USP (Universidade de São Paulo), em 2014, Caiman construiu uma carreira de mais de uma década ligada ao gerenciamento de processos de negócios, produtos e canais digitais.
Ao longo da trajetória profissional, passou por diferentes regiões do Brasil e fez a transição para a área de produto e tecnologia, trabalhando em startups e empresas de crescimento acelerado.
Na Amazon, Caiman atuava como gerente de produtos sênior e liderava projetos em ambientes de alta complexidade. Entre suas atividades estava a conexão entre vendedores da empresa e redes logísticas de terceiros, contribuindo para a expansão da cobertura de entregas na América Latina.
Além da carreira corporativa, Caiman também dedicava parte do tempo à mentoria de profissionais experientes da área de tecnologia, incluindo designers, engenheiros e analistas de dados.
O trabalho de mentoria era voltado principalmente para decisões de carreira e transições profissionais. Para isso, utilizava metodologias relacionadas à gestão de produtos e ferramentas desenvolvidas a partir de sua própria experiência no mercado.
Para a família, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória, Caiman deixa a lembrança de um profissional dedicado, de mente brilhante e, acima de tudo, de um filho muito amado.
A família ainda aguarda a conclusão dos procedimentos no México para a liberação do corpo e a definição do traslado para o Brasil.