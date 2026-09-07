“Você sempre estará vivo em meu coração.”

É com essa declaração que Walter Oliveira, pai de Caiman Oliveira, de 33 anos, se despediu do filho, natural de Paraibuna, que morreu no México enquanto estava no país a trabalho. Em uma homenagem, Walter destacou o amor pelo filho e afirmou que Caiman deixou um exemplo de “bondade, alegria e coragem”.

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