“Você sempre estará vivo em meu coração.”
É com essa declaração que Walter Oliveira, pai de Caiman Oliveira, de 33 anos, se despediu do filho, natural de Paraibuna, que morreu no México enquanto estava no país a trabalho. Em uma homenagem, Walter destacou o amor pelo filho e afirmou que Caiman deixou um exemplo de “bondade, alegria e coragem”.
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A mensagem foi publicada após a confirmação da morte do profissional, ocorrida em 2 de setembro. Caiman atuava na área de tecnologia e trabalhava como gerente de projetos sênior na Amazon. Ele também era mentor de profissionais do setor.
Na homenagem, Walter escreveu que o coração de um pai se despede, mas que o amor permanece.
“Meu filho, hoje meu coração se despede de você, mas o meu amor por você é eterno. Obrigado por ter sido esse filho tão especial, inteligente, generoso e cheio de luz.”
Em seguida, o pai destacou as marcas que Caiman deixou na família. “Você deixou em nossas vidas um exemplo de bondade, alegria e coragem.”
A mensagem termina com um pedido de descanso para o filho e a declaração que resume o sentimento da família diante da perda: “Que Deus te receba em seus braços e te conceda o descanso eterno. Você sempre estará vivo em meu coração.”
Velório deve ocorrer em Paraibuna
De acordo com o comunicado divulgado pela família, o velório está previsto para esta terça-feira (8), no Velório Municipal de Paraibuna. A nota, porém, informa que mais detalhes sobre a despedida serão divulgados posteriormente.
A família ainda aguarda a liberação do corpo pelas autoridades mexicanas e a conclusão dos procedimentos necessários para o traslado ao Brasil.
Inicialmente, havia a expectativa de que o corpo chegasse ao Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta terça-feira (8), mas o cronograma não foi confirmado.
Após a liberação, a previsão é que Caiman seja levado para Paraibuna, onde familiares e amigos deverão prestar as últimas homenagens. A causa da morte não foi divulgada.
‘Um filho tão especial’
A homenagem do pai reforça o sentimento de comoção que tomou conta de Paraibuna desde a divulgação da morte.
Walter Oliveira, conhecido na cidade como Walter da Farmácia, é professor, terapeuta e ex-vereador. Foi ele quem comunicou a morte do filho no sábado (5).
Desde então, amigos e moradores de Paraibuna têm utilizado as redes sociais para manifestar solidariedade à família e relembrar Caiman.
Entre as mensagens, Edson Santos escreveu: “Receba meu sentimento de pesar pelo falecimento do seu filho. Não há palavras que eu possa lhe dizer que traga conforto nesse momento.”
Amigo da família, Felipe Rodrigues também publicou uma homenagem e destacou a personalidade e a trajetória de Caiman.
“Caimanzinho é um cara incrível, uma mente brilhante e um amigo formidável. Vai fazer falta, ainda mais pra vocês, sem dúvida… mas será lembrado sempre pelo imenso homem que era!”
Carreira na tecnologia
Formado em Administração pela Universidade de São Paulo (USP) em 2014, Caiman construiu uma carreira de mais de uma década ligada ao gerenciamento de processos de negócios, produtos e canais digitais.
Ao longo da trajetória, trabalhou em diferentes regiões do Brasil e fez a transição para as áreas de produto e tecnologia, passando por startups e empresas de crescimento acelerado.
Na Amazon, atuava como gerente de produtos sênior e liderava projetos em ambientes de alta complexidade. Entre suas atividades estava a conexão entre vendedores da empresa e redes logísticas de terceiros, contribuindo para a expansão da cobertura de entregas na América Latina.
Além da carreira corporativa, Caiman também atuava como mentor de profissionais experientes da área de tecnologia, entre designers, engenheiros e analistas de dados.
O trabalho era voltado principalmente para decisões de carreira e transições profissionais, utilizando metodologias relacionadas à gestão de produtos e ferramentas desenvolvidas a partir da própria experiência no mercado.