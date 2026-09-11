Hoje, em algumas regiões do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira, a lógica mudou. Há lugares em que o restaurante deixou de ser apenas uma parada durante o passeio e passou a ser o próprio motivo da viagem.

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O visitante pega a estrada, percorre alguns quilômetros entre montanhas, propriedades rurais e pequenas estradas, chega ao destino e encontra muito mais do que uma mesa esperando por ele.