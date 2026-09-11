Hoje, em algumas regiões do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira, a lógica mudou. Há lugares em que o restaurante deixou de ser apenas uma parada durante o passeio e passou a ser o próprio motivo da viagem.
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O visitante pega a estrada, percorre alguns quilômetros entre montanhas, propriedades rurais e pequenas estradas, chega ao destino e encontra muito mais do que uma mesa esperando por ele.
Encontra uma paisagem.
Uma horta.
Animais.
Produtos feitos na própria propriedade.
Um café passado no fogão a lenha.
Queijos, doces, pães, geleias.
E, claro, uma refeição.
É o crescimento de uma gastronomia que mistura comida, natureza e experiência.
Cunha é um dos melhores exemplos dessa transformação.
A cidade, localizada entre a Serra do Mar e a Serra da Bocaina, já desenvolveu uma cena gastronômica que chama a atenção de visitantes de outras regiões. Uma reportagem da revista Viagem & Turismo destaca justamente essa vocação e observa que, em Cunha, a gastronomia pode ser por si só um motivo para percorrer os mais de 200 quilômetros que separam a cidade de São Paulo.
E boa parte dessa experiência acontece fora do centro.
Na Fazenda Aracatu, por exemplo, o visitante encontra um empório instalado dentro de uma propriedade rural de 11 alqueires. A fazenda mantém criação de animais, horta, nascentes, lagos e áreas de mata, além de produzir leite, queijos, iogurtes, pães de fermentação natural, doces, sorvetes e outros produtos.
O visitante pode tomar café, fazer uma refeição, comprar produtos diretamente da propriedade e simplesmente aproveitar o ambiente.
É uma experiência que resume bem a transformação do turismo rural.
Não se trata apenas de comer.
Trata-se de conhecer de onde vem a comida.
Na Fazenda Aracatu, o café pode ser preparado no fogão a lenha, enquanto o empório oferece produtos produzidos na própria fazenda e itens de produtores da região.
O endereço fica na Rodovia SP-171, entre Cunha e Paraty, no km 56.
Outro exemplo interessante está praticamente na entrada de Cunha.
A Fazenda Ghertelli reúne restaurante, empório, mini fazenda, lago, produção de shiitake e áreas destinadas à convivência com a natureza.
A proposta é explícita: transformar a visita em uma experiência rural.
O restaurante trabalha com gastronomia afetiva, enquanto o empório procura valorizar produtos produzidos em Cunha. Há ainda a possibilidade de conhecer o cultivo de shiitake e circular pela propriedade.
Nesse caso, o almoço é apenas uma parte do programa.
O visitante pode passar algumas horas no local, comer, conhecer a propriedade, observar os animais e levar produtos regionais para casa.
É exatamente aí que um restaurante rural começa a se transformar em destino turístico.
Outro caminho interessante aparece no Restaurante d'O Gnomo, também em Cunha.
Fundado em 2010, o estabelecimento nasceu com uma proposta de valorizar pequenos produtores e ingredientes da região. Truta, shiitake e pinhão aparecem entre os produtos utilizados pela casa, dentro de uma cozinha que procura trabalhar os sabores da Mantiqueira.
Com o passar do tempo, o restaurante passou a fazer parte de uma experiência maior, que hoje inclui também hospedagem.
A própria casa define sua proposta como uma vila gastronômica, reunindo restaurante, hospedaria e outros espaços.
Mais uma vez, a gastronomia deixa de ser apenas uma refeição.
Ela passa a fazer parte do motivo pelo qual o visitante escolhe aquele destino.
E essa transformação não acontece apenas em Cunha.
Em diferentes pontos da Mantiqueira, propriedades rurais estão percebendo que existe um público disposto a trocar algumas horas do final de semana em um shopping ou restaurante urbano por uma experiência mais tranquila, cercada de natureza.
O próprio conceito de turismo rural vem se fortalecendo na região, reunindo gastronomia, hospedagem, produção agrícola, lazer e experiências no campo. O projeto Trip Rural, por exemplo, reúne atrativos de turismo rural das regiões do Vale do Paraíba e das Serras da Mantiqueira e do Mar, incluindo bares, restaurantes, hospedagens, roteiros e eventos no campo.
Na Mantiqueira mineira, a gastronomia rural também aparece associada à produção local.
O Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira, em Virgínia, por exemplo, trabalha com pensão completa e uma cozinha baseada em ingredientes frescos, incluindo produtos de horta própria, doces e compotas artesanais e referências da culinária mineira.
Nesse modelo, comer também faz parte da experiência de permanecer no campo.
É uma tendência que merece atenção porque conversa diretamente com uma mudança no comportamento do consumidor.
As pessoas não estão procurando apenas restaurantes.
Estão procurando experiências.
Querem sair de casa, dirigir por uma estrada bonita, conhecer um lugar diferente, tirar algumas fotografias, comer bem e voltar para casa com a sensação de que fizeram alguma coisa especial.
O restaurante rural consegue reunir tudo isso em um único programa.
E existe ainda outra vantagem.
A gastronomia rural pode ajudar a fortalecer uma cadeia inteira de pequenos produtores.
O queijo produzido na propriedade pode chegar à mesa.
O cogumelo cultivado poucos metros dali pode virar ingrediente de um prato.
O leite pode se transformar em doce ou queijo.
A horta pode abastecer a cozinha.
O produtor de café da região pode fornecer os grãos.
A pequena agroindústria pode colocar seus produtos no empório.
É um modelo em que o dinheiro do turismo circula pela própria região.
Por isso, talvez o crescimento dos restaurantes rurais represente algo maior do que uma simples tendência gastronômica.
Ele aproxima o consumidor da origem dos alimentos.
Valoriza o produtor.
Fortalece pequenas propriedades.
Cria novas oportunidades para o turismo.
E ajuda a construir uma identidade gastronômica regional.
No passado, talvez o visitante dissesse:
“Vamos conhecer Cunha e depois procurar um lugar para almoçar.”
Hoje, cada vez mais, pode acontecer o contrário:
“Vamos almoçar naquele lugar em Cunha e aproveitar para passar o dia por lá.”
Essa mudança parece pequena, mas representa uma transformação importante.
Quando a comida consegue fazer alguém pegar a estrada, atravessar uma serra e transformar uma refeição em um passeio, o restaurante deixou de ser apenas um restaurante.
Virou destino
E o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira têm um território especialmente privilegiado para isso.
Montanhas, propriedades rurais, produtores, ingredientes regionais, clima, cultura caipira e uma gastronomia que ainda tem muito para ser descoberta.
Talvez o próximo grande passo do turismo gastronômico regional não seja criar mais restaurantes.
Seja descobrir como transformar aqueles que já existem em experiências capazes de fazer o visitante dizer:
“Valeu a pena pegar a estrada.”