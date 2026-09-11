Edson Roberto dos Santos, de 46 anos, morto a tiros dentro de um carro no Jardim Colonial, na zona sul de São José dos Campos, tinha ligação com roubos a banco e, segundo a polícia, era considerado “ladrão de banco”.

A vítima tinha passagens por roubo em São José e no Litoral Norte. O homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (10), e a autoria ainda é desconhecida.

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