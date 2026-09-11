Um homem de 46 anos foi encontrado sem vida dentro de um veículo no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (10).

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A Polícia Militar foi acionada e localizou o corpo no interior do carro, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo.