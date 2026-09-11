11 de setembro de 2026
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HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto dentro de carro em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 46 anos foi encontrado sem vida dentro de um veículo no bairro Jardim Colonial, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (10).

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A Polícia Militar foi acionada e localizou o corpo no interior do carro, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo.

O caso foi registrado como homicídio e está sob investigação da Polícia Civil. Houve apreensão do veículo para perícia. Diligências buscam o esclarecimento dos fatos.

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