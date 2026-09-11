Edson Roberto dos Santos, de 46 anos, foi executado a tiros dentro de um carro na noite desta quinta-feira (10), no Jardim Colonial, na região sul de São José dos Campos. O homem estava no banco do motorista de um Chevrolet Corsa quando foi encontrado pela Polícia Militar, na Rua Iran Faria Siqueira.
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A ocorrência foi registrada às 20h49, após uma solicitação do Copom para averiguar uma situação suspeita envolvendo um Chevrolet Corsa Wind, de cor vinho. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Edson dentro do veículo, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e intenso sangramento.
Uma equipe médica foi acionada e constatou a morte da vítima no local.
Edson foi atingido por pelo menos dois disparos
A segunda edição do boletim de ocorrência trouxe um detalhe acrescentado após os primeiros trabalhos periciais. Conforme o registro policial, a análise inicial do local indicou que Edson teria sido atingido por ao menos dois disparos de arma de fogo.
Os ferimentos estavam na região próxima à nuca e ao pescoço. A quantidade definitiva de tiros e outros detalhes sobre as lesões ainda dependem dos exames periciais.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi requisitado exame necroscópico. O laudo poderá contribuir para esclarecer a dinâmica do homicídio.
Carro onde Edson foi encontrado é apreendido
O crime aconteceu na rua Iran Faria Siqueira, no Jardim Colonial. O veículo encontrado no local é um Chevrolet Corsa Wind, fabricado em 1995 e modelo 1996. O automóvel foi apreendido e deverá passar por análises que podem ajudar na reconstrução do crime e na identificação de vestígios relacionados aos disparos.
Durante a perícia, dois projéteis foram apreendidos e lacrados para análise. O celular e a carteira de Edson também foram recolhidos.
Segundo o boletim, o delegado plantonista decidiu não requisitar naquele momento perícia sobre os objetos pessoais, para preservar a linha de investigação que será definida pela unidade responsável pelo inquérito.
Quem matou Edson?
A autoria do homicídio permanece desconhecida. O boletim de ocorrência registra o crime como homicídio consumado de autoria desconhecida e não houve prisão até o fechamento do registro policial.
O documento também não apresenta testemunhas que tenham presenciado os disparos nem informações que permitam determinar quantas pessoas participaram do crime.
A motivação também não foi esclarecida. O boletim não aponta, até o momento, informação sobre discussão anterior, ameaça, tentativa de roubo ou outra circunstância que possa indicar o que levou ao assassinato.
Polícia Civil investiga homicídio no Jardim Colonial
O local foi preservado para os trabalhos da Polícia Científica. Peritos do Instituto de Criminalística fizeram registros fotográficos e levantamentos técnicos antes da liberação da área.
Os trabalhos foram acompanhados pelo delegado de plantão, investigadores e por um integrante da Delegacia de Homicídios. O corpo foi retirado após o encerramento da perícia. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais e deverá reunir os vestígios encontrados no carro e no local com outras informações obtidas durante a investigação.
O caso foi encaminhado para a área responsável pela apuração dos homicídios em São José dos Campos.