Edson Roberto dos Santos, de 46 anos, foi executado a tiros dentro de um carro na noite desta quinta-feira (10), no Jardim Colonial, na região sul de São José dos Campos. O homem estava no banco do motorista de um Chevrolet Corsa quando foi encontrado pela Polícia Militar, na Rua Iran Faria Siqueira.

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A ocorrência foi registrada às 20h49, após uma solicitação do Copom para averiguar uma situação suspeita envolvendo um Chevrolet Corsa Wind, de cor vinho. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Edson dentro do veículo, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e intenso sangramento.