A motocicleta envolvida no acidente que matou o adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, em São José dos Campos, havia sido furtada recentemente, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.

O veículo foi identificado pelo número do chassi após a colisão e acabou recuperado e apreendido pela polícia.

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