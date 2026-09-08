A motocicleta envolvida no acidente que matou o adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, em São José dos Campos, havia sido furtada recentemente, segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil.
O veículo foi identificado pelo número do chassi após a colisão e acabou recuperado e apreendido pela polícia.
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O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (7), no Conjunto Residencial Dom Pedro 1º, na região sul da cidade, durante um acompanhamento feito por equipes da GCM (Guarda Civil Municipal).
De acordo com o BO, os agentes avistaram dois adolescentes em uma motocicleta sem placa e sem capacete durante patrulhamento. A equipe teria dado ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga.
Durante o acompanhamento, a motocicleta e a viatura da GCM colidiram em um trecho de via com curvas sucessivas. Brayan estava na garupa e morreu no local. O outro adolescente, que conduzia a moto, ficou ferido e foi levado para atendimento médico.
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Moto foi identificada pelo chassi
A motocicleta é uma Royal Enfield Classic 350, de cor preta, fabricada em 2024 e modelo 2025.
Após o acidente, os policiais consultaram os sinais identificadores da moto e descobriram que ela havia sido registrada como produto de furto em ocorrência anterior.
Como a motocicleta estava sem a placa de identificação, a Polícia Civil também registrou a suspeita de adulteração ou supressão de sinal identificador. O BO ressalta, porém, que a eventual adulteração ainda depende de confirmação por perícia.
Adolescente foi apreendido
O jovem que conduzia a motocicleta, também de 16 anos, foi apreendido pela Polícia Civil e encaminhado ao Ministério Público.
Segundo a autoridade policial, foram atribuídos a ele, em tese, atos infracionais análogos aos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e direção sem habilitação.
A Polícia Civil considerou, para a apreensão, o fato de o adolescente ter sido encontrado conduzindo uma motocicleta produto de furto, sem placa e durante uma fuga de uma ordem de parada.
O adolescente não havia sido ouvido na delegacia no momento do registro porque permanecia internado em uma unidade hospitalar. O BO informa que foi solicitada escolta policial para o procedimento.
Morte ainda é investigada
A Polícia Civil ainda não concluiu as circunstâncias que levaram à morte de Brayan.
O caso foi registrado provisoriamente como morte suspeita, com causa acidental. A autoridade policial informou que são necessários laudos periciais para determinar a dinâmica da colisão e analisar, entre outros pontos, a alegação do guarda municipal que conduzia a viatura de que os freios não teriam respondido.
Imagens de câmeras de segurança também foram recolhidas e serão analisadas. Uma delas registra a dinâmica da colisão.
A investigação deverá esclarecer o que aconteceu desde o momento em que a motocicleta foi avistada pela GCM até a batida que terminou com a morte do adolescente.