Os dois ocupantes de uma motocicleta teriam ignorado uma ordem de parada antes da perseguição que terminou em um acidente fatal envolvendo uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal), na manhã desta segunda-feira (7), feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na zona sul de São José dos Campos.
O motociclista morreu no local e o homem que estava na garupa ficou ferido.
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A informação sobre a ordem de parada é baseada em relatos de testemunhas que estavam no local. Até o momento, a GCM não apresentou uma posição oficial sobre a ocorrência. A Prefeitura foi procurada e informou que deverá se manifestar assim que tiver acesso aos dados do caso.
Segundo testemunhas, a equipe da GCM teria dado ordem de parada aos ocupantes da motocicleta por meio de sinais sonoros da viatura. O motociclista não teria obedecido e seguido pelas ruas do bairro, dando início à perseguição.
Durante o acompanhamento, houve a colisão entre a viatura e a motocicleta. Os veículos foram parar na área de uma residência, onde parte do muro e da grade foi destruída.
Motociclista morreu no local
O motociclista ficou preso entre os escombros provocados pelo impacto e morreu ainda no local.
O passageiro que estava na garupa também ficou ferido. Ele recebeu atendimento de uma equipe de socorro e foi encaminhado para atendimento médico.
Até a publicação desta reportagem, não havia informação oficial sobre a gravidade dos ferimentos do garupa nem sobre a unidade de saúde para a qual ele foi levado.
A identidade e a idade do motociclista que morreu também ainda não haviam sido confirmadas oficialmente.
Como ocorreu a colisão?
A dinâmica do acidente ainda não está esclarecida.
Testemunhas relataram que a viatura da GCM perseguia a motocicleta antes da colisão. Uma das versões apresentadas no local é de que o condutor da viatura teria perdido o controle da direção e atingido a moto.
Essa informação, porém, ainda não foi confirmada oficialmente.
A investigação deverá determinar a trajetória dos veículos, a velocidade em que estavam, o momento do contato entre a viatura e a motocicleta e as circunstâncias que levaram ao impacto contra o muro da residência.
Local teve tensão após acidente
Após a colisão, houve tensão no local. Populares ficaram revoltados com a morte do motociclista e com as circunstâncias do acidente.
A GCM e a Polícia Militar reforçaram a segurança na região para evitar novos conflitos.
A ocorrência deverá ser apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José. A Polícia Civil deverá investigar a ocorrência e reunir elementos para reconstruir a perseguição e o acidente.
Entre os pontos que deverão ser apurados estão o motivo da abordagem, a eventual ordem de parada, a reação dos ocupantes da motocicleta, a atuação dos agentes e a dinâmica da colisão.
Também deverão ser considerados os depoimentos dos guardas municipais, do passageiro da motocicleta e das testemunhas. A perícia poderá analisar marcas deixadas na pista e os danos provocados na viatura, na motocicleta, no muro e na grade da residência.
Imagens de câmeras de segurança públicas ou particulares também poderão ajudar na reconstrução dos fatos.
Prefeitura ainda não se manifestou oficialmente
A Prefeitura de São José foi procurada para esclarecer a ocorrência e informou que apresentará um posicionamento assim que tiver acesso às informações do caso.
A manifestação deverá esclarecer a atuação da equipe da GCM e outros detalhes sobre a ocorrência.
A reportagem será atualizada quando houver novas informações oficiais.