Os dois ocupantes de uma motocicleta teriam ignorado uma ordem de parada antes da perseguição que terminou em um acidente fatal envolvendo uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal), na manhã desta segunda-feira (7), feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na zona sul de São José dos Campos.

O motociclista morreu no local e o homem que estava na garupa ficou ferido.

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