A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte do adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, de 16 anos, durante uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos.

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O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (7), no Conjunto Residencial Dom Pedro 1º, na região sul da cidade, e a investigação aguarda laudos periciais para esclarecer a dinâmica da colisão.