07 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA VÍDEO

Vídeo mostra dupla sem capacete antes de acidente fatal em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Dupla foi registrada em capacete
Dupla foi registrada em capacete

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra os dois jovens envolvidos no acidente com uma motocicleta que terminou com uma pessoa morta e outra ferida, nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, na região sul de São José dos Campos.

O registro, publicado em uma rede social, mostra a dupla circulando de motocicleta sem capacete. Nas imagens, o jovem que sobreviveu ao acidente aparece conduzindo o veículo, enquanto o passageiro, que morreu posteriormente na ocorrência, aparece em pé e dançando sobre a motocicleta em movimento.

As imagens teriam sido gravadas na Avenida dos Evangélicos, nas proximidades do bairro Campo dos Alemães, também na região sul da cidade.

Até o momento, não há informação oficial sobre quanto tempo antes do acidente o vídeo foi gravado nem se o registro tem relação direta com as circunstâncias que levaram à ocorrência.

O caso

Uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta segunda-feira (7), no bairro Dom Pedro I, em São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares, agentes da GCM teriam iniciado o acompanhamento da motocicleta, que era ocupada pelos dois jovens. Durante a ocorrência, houve uma colisão e a moto acabou prensada contra o muro de uma residência.

Um dos ocupantes morreu ainda no local. O outro foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico.

A informação inicial é de que o motociclista teria desobedecido a uma ordem de parada antes do início do acompanhamento, mas essa versão ainda depende de confirmação oficial.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser investigadas pelas autoridades, que devem apurar a dinâmica da colisão, os acontecimentos que antecederam o acidente e a atuação dos envolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários