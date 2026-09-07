Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra os dois jovens envolvidos no acidente com uma motocicleta que terminou com uma pessoa morta e outra ferida, nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, na região sul de São José dos Campos.

O registro, publicado em uma rede social, mostra a dupla circulando de motocicleta sem capacete. Nas imagens, o jovem que sobreviveu ao acidente aparece conduzindo o veículo, enquanto o passageiro, que morreu posteriormente na ocorrência, aparece em pé e dançando sobre a motocicleta em movimento.

As imagens teriam sido gravadas na Avenida dos Evangélicos, nas proximidades do bairro Campo dos Alemães, também na região sul da cidade.