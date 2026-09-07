Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra os dois jovens envolvidos no acidente com uma motocicleta que terminou com uma pessoa morta e outra ferida, nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, na região sul de São José dos Campos.
O registro, publicado em uma rede social, mostra a dupla circulando de motocicleta sem capacete. Nas imagens, o jovem que sobreviveu ao acidente aparece conduzindo o veículo, enquanto o passageiro, que morreu posteriormente na ocorrência, aparece em pé e dançando sobre a motocicleta em movimento.
As imagens teriam sido gravadas na Avenida dos Evangélicos, nas proximidades do bairro Campo dos Alemães, também na região sul da cidade.
Até o momento, não há informação oficial sobre quanto tempo antes do acidente o vídeo foi gravado nem se o registro tem relação direta com as circunstâncias que levaram à ocorrência.
O caso
Uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta segunda-feira (7), no bairro Dom Pedro I, em São José dos Campos.
De acordo com informações preliminares, agentes da GCM teriam iniciado o acompanhamento da motocicleta, que era ocupada pelos dois jovens. Durante a ocorrência, houve uma colisão e a moto acabou prensada contra o muro de uma residência.
Um dos ocupantes morreu ainda no local. O outro foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico.
A informação inicial é de que o motociclista teria desobedecido a uma ordem de parada antes do início do acompanhamento, mas essa versão ainda depende de confirmação oficial.
As circunstâncias da ocorrência deverão ser investigadas pelas autoridades, que devem apurar a dinâmica da colisão, os acontecimentos que antecederam o acidente e a atuação dos envolvidos.