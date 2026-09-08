Segundo o boletim de ocorrência, o agente que conduzia a viatura afirmou que os freios do veículo não responderam no momento da colisão.

Um adolescente de 16 anos morreu após uma perseguição envolvendo uma motocicleta e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) no Conjunto Residencial Dom Pedro 1º, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (7).

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De acordo com o registro policial, os guardas avistaram dois adolescentes sem capacete em uma motocicleta sem placa. A equipe deu ordem de parada, mas os jovens fugiram em alta velocidade.

Durante o acompanhamento, a motocicleta e a viatura bateram contra um muro em um trecho de via com curvas sucessivas. O adolescente que estava na garupa morreu no local.