Um homem morreu após ser prensado contra o muro por uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) durante uma perseguição a uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (7), feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José dos Campos. Vídeos mostram o lugar do acidente.
Um segundo ocupante da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
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De acordo com as informações preliminares, a equipe da GCM teria iniciado a perseguição após a motocicleta, ocupada por dois homens, desobedecer a uma ordem de parada. Durante a ocorrência, houve uma colisão e a motocicleta acabou prensada contra o muro de uma residência.
Com o impacto, um dos ocupantes morreu ainda no local. O outro foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado para atendimento médico.
Como ocorreu o acidente
A dinâmica da ocorrência ainda será investigada pelas autoridades. As informações iniciais apontam que os agentes da GCM perseguiam a motocicleta quando aconteceu a colisão.
O homem que morreu estava na motocicleta no momento do acidente. Após a colisão, o veículo ficou prensado entre a viatura da GCM e o muro de uma residência.
As circunstâncias da perseguição e da colisão ainda deverão ser esclarecidas pela apuração oficial.
A ocorrência mobilizou equipes de emergência e agentes de segurança no bairro Dom Pedro 1º. O local foi atendido para o socorro da vítima ferida e os procedimentos relacionados à morte.
Investigação
Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgados detalhes oficiais sobre a dinâmica completa da perseguição ou sobre as circunstâncias que levaram à colisão.
A versão de que o motociclista teria desobedecido à ordem de parada é uma informação preliminar e ainda depende de confirmação oficial.
O caso deverá ser investigado para determinar como ocorreu a perseguição, a colisão e a morte do motociclista.