Um homem morreu após ser prensado contra o muro por uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) durante uma perseguição a uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (7), feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José dos Campos. Vídeos mostram o lugar do acidente.

Um segundo ocupante da moto ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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