A Prefeitura de São José dos Campos informou que o motociclista envolvido no acidente que terminou com a morte de um homem na região sul da cidade fugiu após receber uma ordem de parada da GCM (Guarda Civil Municipal). Segundo a administração municipal, a equipe acompanhou a motocicleta por cerca de 20 minutos antes da colisão que matou um dos ocupantes.
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O acidente aconteceu nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, na região do bairro Dom Pedro 1º, zona sul de São José dos Campos. De acordo com a Prefeitura, a ocorrência começou durante um patrulhamento de rotina na Estrada do Imperador, no Campo dos Alemães.
Ainda conforme a versão oficial, os agentes avistaram uma motocicleta ocupada por duas pessoas. O condutor estaria sem capacete e o veículo não tinha placa de identificação. Diante disso, a GCM teria dado ordem de parada.
Segundo a Prefeitura, o motociclista não obedeceu e iniciou a fuga. A equipe da GCM passou a acompanhar a moto e, após cerca de 20 minutos, os veículos chegaram a uma avenida no bairro Dom Pedro.
Foi nesse ponto que ocorreu a colisão. Conforme a administração municipal, a viatura da GCM atingiu a motocicleta e, na sequência, bateu contra o muro de uma residência.
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Motociclista morre no local
Com o impacto, um dos ocupantes da motocicleta morreu ainda no local. O outro foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. A Prefeitura não informou, na nota divulgada, o estado de saúde do sobrevivente.
Imagens feitas no local mostram os danos provocados pela batida. A motocicleta ficou entre a viatura e a estrutura da residência, que também teve o muro atingido.
Antes da manifestação oficial da Prefeitura, testemunhas haviam relatado que a viatura da GCM perseguia a motocicleta depois de uma suposta ordem de parada. A dinâmica exata da ocorrência, porém, ainda não estava esclarecida.
Circunstâncias serão investigadas
A Prefeitura afirmou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. Os envolvidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para o registro da ocorrência, e a GCM informou que colaborará com as investigações.
A apuração deverá esclarecer, entre outros pontos, como ocorreu o acompanhamento, a trajetória dos veículos e a dinâmica da colisão que resultou na morte do motociclista.
A perícia poderá analisar os danos provocados na motocicleta, na viatura e no imóvel, além de eventuais marcas deixadas na via. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas também podem ajudar na reconstrução do acidente.
A Polícia Civil deverá reunir as informações para determinar as circunstâncias que levaram à colisão e à morte do ocupante da motocicleta.