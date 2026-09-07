A Prefeitura de São José dos Campos informou que o motociclista envolvido no acidente que terminou com a morte de um homem na região sul da cidade fugiu após receber uma ordem de parada da GCM (Guarda Civil Municipal). Segundo a administração municipal, a equipe acompanhou a motocicleta por cerca de 20 minutos antes da colisão que matou um dos ocupantes.

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O acidente aconteceu nesta segunda-feira (7), feriado da Independência, na região do bairro Dom Pedro 1º, zona sul de São José dos Campos. De acordo com a Prefeitura, a ocorrência começou durante um patrulhamento de rotina na Estrada do Imperador, no Campo dos Alemães.