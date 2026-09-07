Preso sob acusação de matar a esposa, a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 54 anos, do Vale do Paraíba, afirmou em depoimento à Corregedoria da PM que enfrenta uma rotina de submissão dentro do Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo.

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Segundo o oficial da reserva, ele lava banheiros, louças e corredores, faz faxina, busca refeições e precisa pedir permissão a um soldado para entrar em uma cela.