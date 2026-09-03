Um laudo complementar do Instituto de Criminalística de São Paulo descartou a hipótese de suicídio e concluiu que a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi assassinada. O documento aponta que os vestígios encontrados no local são incompatíveis com a versão de que a policial teria tirado a própria vida.

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A conclusão da perícia reforça a investigação sobre o caso e indica a participação de uma segunda pessoa na morte de Gisele. O principal acusado é o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, ex-marido da vítima, que responde por feminicídio e está preso desde março deste ano. O militar é do Vale do Paraíba.