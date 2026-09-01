O tenente-coronel da PM (Polícia Militar) Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos, continuará preso preventivamente enquanto responde pelo assassinato da esposa, a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana, de 32 anos. Réu por feminicídio, ele teve um pedido da defesa para deixar a prisão negado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

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Natural de Taubaté e dono de imóvel em São José dos Campos, onde atuou na PM há alguns anos, Geraldo Neto foi preso em 18 de março deste ano, um mês após a morte de Gisele, ocorrida no dia 18 de fevereiro, no apartamento onde o casal morava, no bairro do Brás, em São Paulo.