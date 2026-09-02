Montagem feita com a foto de Alexandre de Moraes e prints das conversas

Daniel Vorcaro preparou uma “experiência completa” para receber Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), em Campos do Jordão, segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-dono do Banco Master.

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Como mostrou OVALE, a recepção “ultra VIP” incluía cantor, cavalos, chef particular e estrutura para nove convidados e quatro seguranças.