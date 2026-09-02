Daniel Vorcaro preparou uma “experiência completa” para receber Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), em Campos do Jordão, segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-dono do Banco Master.
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Como mostrou OVALE, a recepção “ultra VIP” incluía cantor, cavalos, chef particular e estrutura para nove convidados e quatro seguranças.
O encontro ocorreu, de acordo com a investigação, em 30 de dezembro de 2023, no Hotel Six Senses Botanique, na Serra da Mantiqueira, após três dias de conversas para organizar a visita.
Nas mensagens analisadas pela PF, o principal convidado aparece identificado como “Alex”. Segundo os investigadores, a referência seria ao ministro Alexandre de Moraes.
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Como foi preparada a ‘experiência completa’
A organização da recepção começou dias antes da visita. O ex-ministro das Comunicações Fábio Faria avisou Vorcaro sobre a intenção de “Alex” de almoçar no local.
“Alex quer ir almoçar lá no dia 30”, escreveu Faria ao empresário.
Posteriormente, o ex-ministro informou que o compromisso havia sido confirmado. Também indicou que seriam nove convidados e quatro seguranças e pediu que a estrutura necessária fosse preparada para a equipe de segurança.
Fábio Faria ainda solicitou o endereço exato do local para encaminhá-lo aos responsáveis pela segurança.
Depois de receber as informações, Vorcaro acionou uma funcionária e passou as orientações para a recepção. “Tem que ser experiência completa. Convidados ultra VIP”, escreveu o empresário. A equipe de Vorcaro passou então a organizar os detalhes da recepção.
Cantor e cavalos estavam entre os preparativos
Uma das providências discutidas nas mensagens foi a contratação de um cantor para o encontro.
Vorcaro autorizou a contratação e acrescentou outra orientação: “Deixar cavalos etc.”
As conversas mostram, portanto, que a programação não se limitava ao almoço. A equipe recebeu instruções para estruturar uma recepção diferenciada para o grupo considerado “ultra VIP”.
Durante o dia da visita, funcionários mantiveram Vorcaro informado sobre a chegada e a movimentação dos convidados.
Em determinado momento, o empresário pediu que o acompanhamento dentro da propriedade fosse discreto.
“Não precisa ficar indo em todos locais dentro da casa pra não ficar forçado demais. Deixa ser bem natural”, escreveu.
Desembargador também aparece nas mensagens
As conversas analisadas pela Polícia Federal registram ainda a presença de um desembargador identificado como Airton.
Em uma das mensagens, o funcionário Michael perguntou a Vorcaro se deveria providenciar um carro para levá-lo embora ao final da visita. O empresário autorizou.
A identidade completa do desembargador não é esclarecida no trecho das mensagens apresentado no relatório da investigação.
Chef particular tirou foto com ‘o ministro’
Outro episódio registrado nas conversas envolveu o chef particular de Vorcaro, identificado como Zé Maria.
Segundo Michael, o cozinheiro tirou uma fotografia com “o ministro”, trocou telefone com ele e posteriormente enviou uma mensagem de agradecimento pelo WhatsApp. O episódio inicialmente incomodou Vorcaro. “Isso não podia, né”, respondeu o empresário.
Na sequência, pediu que Michael conversasse com o chef: “Fale com ele pra mim que eu não vou gostar disso.”
Michael, porém, explicou que não havia conseguido impedir a fotografia porque, segundo seu relato, o próprio ministro teria pedido para tirar fotos com os presentes.
O funcionário afirmou ainda que havia alertado os participantes de que a empresa não permitia aquele tipo de contato.
Segundo Michael, Zé Maria teria respondido que “não podia falar não para o ministro”. O funcionário então explicou ao chef que Vorcaro não gostava daquele tipo de situação. Depois da explicação, o empresário respondeu: “Mas se foi o ministro que pediu tudo bem”.
Número de Moraes estava na agenda de Fábio Faria
A visita a Campos do Jordão ocorreu quatro dias depois de Fábio Faria compartilhar com Vorcaro um número de telefone salvo como “Alexandre de Moraes BRASÍLIA”.
Segundo o relatório da Polícia Federal, o mesmo número aparecia na agenda de Fábio Faria com outras três identificações: “Novo”, “STF TSE NOVO” e “Eu STF”.
Para a Polícia Federal, o conjunto das conversas encontradas no celular de Vorcaro indica que o “Alex” mencionado nas tratativas para o almoço seria Alexandre de Moraes. A identificação é uma conclusão dos investigadores a partir do material apreendido, e não uma identificação feita de forma explícita em todas as mensagens.
Documento foi encaminhado a André Mendonça
O material integra um documento sigiloso encaminhado pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça, relator, no STF, das investigações relacionadas ao Banco Master.
As informações foram obtidas a partir da análise do celular de Daniel Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero.
O conteúdo das mensagens passou a integrar as apurações que buscam esclarecer as relações mantidas pelo ex-banqueiro e os contatos registrados em seu aparelho.
Como OVALE mostrou, a família do ministro comprou dois imóveis de luxo na região, incluindo um duplex em Campos do Jordão.