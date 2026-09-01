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FABRICADO NA EMBRAER

Mensagem de esposa de Moraes cita jato Legacy: 'Gostando muito'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Prime You
Interior do jato executivo
Interior do jato executivo

Uma mensagem atribuída à advogada Viviane Barci de Moraes menciona o uso de um jato Legacy 650, fabricado pela Embraer, pertencente à Prime You, empresa da qual Daniel Vorcaro, do Banco Master, era sócio.

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Em conversa com um funcionário da companhia, a advogada afirmou que estava “gostando muito” de utilizar a aeronave, conforme informações reunidas em relatório da Polícia Federal.

A conversa teria sido posteriormente encaminhada pelo funcionário a Vorcaro. O episódio aparece no inquérito que apura negócios envolvendo o Banco Master e que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo o relatório da PF, o funcionário identificado como Marcos perguntou a Viviane se eles estavam “gostando da utilização das cotas” da aeronave. A resposta atribuída à advogada foi direta: “Sim, estamos gostando muito”.

O avião citado na conversa é um Embraer Legacy 650, jato executivo produzido pela fabricante brasileira. A aeronave aparece relacionada a uma minuta de contrato entre o escritório Barci de Moraes Advogados e a Viking Participações, holding patrimonial ligada a Vorcaro.

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Contrato previa pagamento com cotas de aeronaves

De acordo com os documentos mencionados no inquérito, a minuta previa a prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 50 milhões. A proposta estabelecia que o pagamento seria feito pela Viking por meio da transferência de cotas do Legacy 650 e de um helicóptero EC155 B1.

O escritório de Viviane Barci de Moraes afirma, porém, que o contrato não foi assinado e que a operação envolvendo as aeronaves não foi concluída.

Apesar da negativa, mensagens reunidas pela Polícia Federal indicam que a advogada tratava diretamente de assuntos relacionados ao uso dos bens. Em outro trecho, aparece a preocupação sobre a empresa que ficaria formalmente responsável pela propriedade do jatinho.

Em uma conversa de 24 de julho de 2025, o advogado Leonardo Palhares teria explicado a Vorcaro que havia preocupação com a exposição dos sócios da empresa proprietária do ativo e com um eventual risco reputacional.

Vorcaro orientava atendimento a Barci

As mensagens analisadas pela PF também apontam que Daniel Vorcaro orientava uma funcionária da Prime You a manter o atendimento a Viviane Barci de Moraes para o agendamento de voos do Legacy 650.

O conjunto das conversas passou a integrar as investigações relacionadas ao Banco Master e aos negócios envolvendo pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes.

Em nota, o escritório Barci de Moraes negou que tenha havido a conclusão do contrato relacionado ao jatinho. Segundo a defesa, o escritório teve apenas uma contratação com o Banco Master e não houve transferência ou substituição do acordo.

“A proposta do Banco Master não foi aceita, nada foi assinado e o contrato original foi extinto com a liquidação do banco, o que encerrou qualquer vínculo com a instituição”, afirmou o escritório.

* Com informações do portal Metrópoles

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