Uma mensagem atribuída à advogada Viviane Barci de Moraes menciona o uso de um jato Legacy 650, fabricado pela Embraer, pertencente à Prime You, empresa da qual Daniel Vorcaro, do Banco Master, era sócio.

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Em conversa com um funcionário da companhia, a advogada afirmou que estava “gostando muito” de utilizar a aeronave, conforme informações reunidas em relatório da Polícia Federal.