Uma recepção considerada de padrão “ultra VIP” foi preparada para receber o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, a programação incluiu cantor, cavalos, chef particular e uma estrutura específica para os convidados e a equipe de segurança.
O encontro teria ocorrido em 30 de dezembro de 2023, no Hotel Six Senses Botanique, após três dias de conversas para organizar a visita. Nas mensagens analisadas pela PF, o principal convidado aparece identificado como “Alex”, referência que os investigadores atribuíram a Alexandre de Moraes.
A preparação envolveu nove convidados e quatro seguranças. O ex-ministro das Comunicações Fábio Faria foi quem avisou Vorcaro sobre a visita. Em uma mensagem, informou que “Alex quer ir almoçar lá no dia 30”. Posteriormente, comunicou que o compromisso havia sido confirmado.
Fábio Faria também informou o número de pessoas que participariam do encontro e pediu que a estrutura necessária fosse preparada para os integrantes da escolta. O endereço exato do local foi solicitado para ser repassado à equipe de segurança.
‘Experiência completa’
Após receber as informações, Vorcaro orientou uma funcionária sobre os preparativos. “Tem que ser experiência completa. Convidados ultra VIP”, escreveu o empresário.
A equipe também avaliou a contratação de um cantor para a ocasião. Vorcaro autorizou a contratação e acrescentou outra orientação: deixar cavalos disponíveis no local.
Durante a visita, funcionários mantiveram o empresário informado sobre a chegada e a movimentação dos convidados. Em determinado momento, Vorcaro pediu que a condução do grupo fosse discreta, sem excesso de acompanhamento dentro da propriedade.
“Não precisa ficar indo em todos locais dentro da casa pra não ficar forçado demais. Deixa ser bem natural”, escreveu.
Desembargador e chef particular
As conversas analisadas pela PF também registram a presença de um desembargador identificado como Airton. Um funcionário perguntou a Vorcaro se deveria providenciar um carro para levá-lo embora ao final da visita. O empresário autorizou.
Outro episódio envolveu o chef particular de Vorcaro, identificado nas mensagens como Zé Maria. Segundo o funcionário Michael, o cozinheiro tirou uma fotografia com “o ministro”, trocou telefone com ele e posteriormente enviou uma mensagem de agradecimento pelo WhatsApp.
A situação inicialmente incomodou Vorcaro, que questionou a atitude e pediu que o funcionário conversasse com o chef. Michael, porém, explicou que não havia conseguido impedir a foto porque, segundo seu relato, o próprio ministro teria solicitado imagens com os presentes.
O funcionário disse ainda que havia avisado aos convidados que a empresa não permitia esse tipo de contato. Zé Maria teria respondido que não poderia recusar o pedido do ministro.
Após a explicação, Vorcaro respondeu que, caso o pedido tivesse partido do próprio ministro, “tudo bem”.
Agenda de Fábio Faria
A visita a Campos do Jordão aconteceu quatro dias depois de Fábio Faria compartilhar com Vorcaro um número de telefone salvo como “Alexandre de Moraes BRASÍLIA”.
De acordo com o relatório da Polícia Federal, o mesmo número aparecia na agenda de Fábio Faria com outras identificações, entre elas “Novo”, “STF TSE NOVO” e “Eu STF”.
Para os investigadores, o conjunto das conversas encontradas no celular de Vorcaro indica que o “Alex” mencionado nas tratativas seria Alexandre de Moraes.
O material faz parte de um documento sigiloso encaminhado pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça, relator no STF das investigações relacionadas ao Banco Master.
As informações foram obtidas a partir da análise do celular de Daniel Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero.