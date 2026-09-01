Uma recepção considerada de padrão “ultra VIP” foi preparada para receber o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

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Segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, a programação incluiu cantor, cavalos, chef particular e uma estrutura específica para os convidados e a equipe de segurança.