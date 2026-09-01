Uma recepção com cantor, cavalos, chef particular e esquema para convidados “ultra VIP” foi preparada por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para uma visita de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), a Campos do Jordão, segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro.
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O encontro, de acordo com a investigação, ocorreu em 30 dezembro de 2023, após três dias de tratativas. A PF identificou o principal convidado como “Alex” nas conversas e atribuiu a referência a Moraes.
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As mensagens indicam que Vorcaro orientou funcionários a preparar uma “experiência completa” para convidados considerados “ultra VIP”. A recepção teria nove convidados e quatro seguranças e contou com a organização de cantor, cavalos e estrutura para a equipe de segurança.
Naquele dia, o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria enviou uma mensagem a Vorcaro informando que “Alex quer ir almoçar lá no dia 30”. O banqueiro concordou, e Fábio Faria posteriormente informou que o compromisso havia sido confirmado.
O ex-ministro também disse que seriam “nove pessoas e quatro seguranças”. Ele pediu que a estrutura necessária fosse preparada para os integrantes da escolta e solicitou o endereço exato do local para encaminhá-lo à equipe de segurança.
'Experiência completa' para convidados 'ultra VIP'
Depois da conversa com Fábio Faria, Vorcaro acionou uma funcionária e passou orientações para a recepção. “Tem que ser experiência completa. Convidados ultra VIP”, escreveu o banqueiro.
A localização compartilhada por Fábio Faria nas mensagens corresponde ao Hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão.
A equipe de Vorcaro também perguntou sobre a possibilidade de contratar um cantor para o encontro. O banqueiro autorizou a contratação e acrescentou outra orientação: “Deixar cavalos etc.”
Durante o dia da visita, funcionários mantiveram Vorcaro informado sobre a chegada e a movimentação dos convidados. Em uma das mensagens, o empresário pediu que a condução do grupo fosse discreta.
“Não precisa ficar indo em todos locais dentro da casa pra não ficar forçado demais. Deixa ser bem natural”, escreveu.
Desembargador também estava no local
Durante o encontro, um funcionário identificado como Michael informou a Vorcaro que um desembargador chamado Airton estava presente.
Michael perguntou se deveria providenciar um carro para levá-lo ao fim da visita. Vorcaro autorizou.
As mensagens também registram um episódio envolvendo o chef de cozinha particular de Vorcaro, identificado como Zé Maria.
Segundo Michael, o chef tirou uma fotografia com “o ministro”, trocou telefone com ele e enviou uma mensagem de agradecimento pelo WhatsApp. “Zé Maria tirou foto com o ministro e trocou telefone e chamou no WhatsApp agradecendo. Só para seu conhecimento mesmo”, escreveu o funcionário.
Inicialmente, Vorcaro demonstrou incômodo com a situação. “Isso não podia, né”, respondeu. Em seguida, acrescentou: “Fale com ele pra mim que eu não vou gostar disso.”
Michael explicou que não havia conseguido impedir a fotografia porque, segundo seu relato, o próprio ministro teria pedido para tirar fotos com os presentes.
O funcionário afirmou ainda que havia alertado os presentes de que a empresa não permitia aquele tipo de contato. “Na hora eu não consegui intervir, porque o ministro pediu para tirar fotos com todos, porém eu falei que não podia porque a empresa não permite”, relatou.
Segundo Michael, Zé Maria teria dito que “não podia falar não para o ministro”. O funcionário afirmou que explicou ao chef que Vorcaro não gostava daquele tipo de situação.
Depois da explicação, o banqueiro respondeu: “Mas se foi o ministro que pediu tudo bem”.
Número de Moraes apareceu na agenda de Fábio Faria
A visita ocorreu quatro dias depois de Fábio Faria compartilhar com Vorcaro um número de telefone identificado como “Alexandre de Moraes BRASÍLIA”.
Segundo o relatório da PF, o mesmo terminal telefônico aparecia na agenda de Fábio Faria com outras três identificações: “Novo”, “STF TSE NOVO” e “Eu STF”.
Para a Polícia Federal, as interações analisadas no celular de Vorcaro indicam que “Alex” seria Alexandre de Moraes.
O material integra um documento sigiloso encaminhado pela PF ao ministro André Mendonça, relator no STF das investigações relacionadas ao Banco Master.
A análise foi realizada a partir do celular de Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero.
- Com informações do UOL e G1.