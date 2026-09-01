Uma recepção com cantor, cavalos, chef particular e esquema para convidados “ultra VIP” foi preparada por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para uma visita de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), a Campos do Jordão, segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro.

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O encontro, de acordo com a investigação, ocorreu em 30 dezembro de 2023, após três dias de tratativas. A PF identificou o principal convidado como “Alex” nas conversas e atribuiu a referência a Moraes.