A Embraer realiza nesta quarta-feira (2), em São José dos Campos, uma cerimônia para marcar a entrega do 2.000º E-Jet produzido pela fabricante brasileira. O evento acontece às 15h, na unidade Ozires Silva, no hangar F-300, na avenida Dr. Amin Simão, no bairro Putim.
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A aeronave será entregue à Azul Linhas Aéreas e representa mais um marco na trajetória de uma das principais famílias de jatos comerciais do mundo.
A marca de 2.000 aeronaves ganha ainda mais relevância pelo histórico do programa E-Jets. O primeiro avião da família entrou em operação em 2004 e, desde então, os modelos passaram a integrar frotas de companhias aéreas e empresas de leasing em dezenas de países.
Em maio de 2024, a Embraer havia alcançado a marca de 1.800 E-Jets entregues. Na ocasião, um E190-E2 foi entregue em São José dos Campos à empresa de leasing Azorra, para operação pela Royal Jordanian Airlines.
Segundo dados divulgados pela fabricante, os E-Jets de primeira e segunda geração já transportaram cerca de 2 bilhões de passageiros em 26 milhões de voos ao longo de duas décadas de operação. A família está presente em operações de aproximadamente 90 companhias aéreas e empresas de leasing de mais de 60 países.
Entrega ocorre após renegociação
A entrega desta quarta-feira ocorre após uma ampla renegociação entre Embraer e Azul. O contrato original, firmado entre 2014 e 2018, previa a aquisição de 51 aeronaves E195-E2 pela companhia aérea.
Com as dificuldades financeiras enfrentadas pela Azul, os contratos foram renegociados no âmbito do processo de reestruturação da empresa nos Estados Unidos. O novo acordo foi homologado pelo tribunal norte-americano em 18 de dezembro de 2025, com a ordem judicial publicada quatro dias depois.
A encomenda foi reduzida de 51 para 25 unidades do E195-E2. De acordo com a Embraer, a repactuação havia sido firmada entre as duas empresas em 26 de novembro de 2025 e integrou o plano de recuperação da Azul no processo de Chapter 11, que tramita no United States Bankruptcy Court of the Southern District of New York.
Em comunicado ao mercado, a Embraer informou que o acordo reflete os esforços da Azul para reestruturar suas operações e reduzir custos enquanto avança no processo de recuperação financeira.
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E-Jets
A família E-Jets se consolidou no mercado de aviação comercial para aeronaves de até 150 passageiros. Os modelos de nova geração, como o E190-E2, foram desenvolvidos com foco em eficiência operacional, menor consumo de combustível, redução de ruído e menor impacto ambiental.
A entrega do 2.000º avião representa um novo capítulo para um programa que se tornou um dos principais produtos da indústria aeronáutica brasileira e que tem em São José dos Campos um dos seus principais centros de desenvolvimento e produção.