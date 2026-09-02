A Embraer realiza nesta quarta-feira (2), em São José dos Campos, uma cerimônia para marcar a entrega do 2.000º E-Jet produzido pela fabricante brasileira. O evento acontece às 15h, na unidade Ozires Silva, no hangar F-300, na avenida Dr. Amin Simão, no bairro Putim.

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A aeronave será entregue à Azul Linhas Aéreas e representa mais um marco na trajetória de uma das principais famílias de jatos comerciais do mundo.