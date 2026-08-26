A Embraer celebrou seus 57 anos com um show aéreo em São José dos Campos, no último sábado (22). A apresentação, realizada na sede da fabricante, reuniu funcionários, dependentes e acompanhantes e teve como destaque a participação de diferentes modelos de aeronaves produzidas pela empresa.
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Durante a comemoração, jatos da Embraer fizeram demonstrações operacionais e sobrevoaram o perímetro da pista do complexo industrial. Entre os destaques esteve o KC-390 Millennium, avião de transporte militar desenvolvido pela companhia e capaz de levar até 26 toneladas de carga.
O aniversário de 57 anos foi completado pela Embraer em 19 de agosto. A empresa foi fundada em 1969, em São José dos Campos, a partir de um projeto que envolveu engenheiros, pesquisadores e o conhecimento desenvolvido no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) por um grupo de pioneiros liderados por Ozires Silva, cofundador e primeiro presidente da empresa.
Desde então, a fabricante transformou a cidade em um dos principais polos da indústria aeronáutica brasileira e passou a ocupar espaço no mercado internacional. A trajetória começou sob controle estatal e teve uma mudança decisiva com a privatização, em 1994.
Embraer se tornou gigante mundial
Ao longo de quase seis décadas, a Embraer entregou mais de 9 mil aeronaves, que atualmente estão em operação em mais de 100 países. A companhia possui mais de 23 mil funcionários em unidades no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.
O portfólio reúne diferentes segmentos da aviação, dos jatos comerciais da família E-Jets aos modelos executivos Phenom e Praetor. A empresa também produz o cargueiro militar KC-390 Millennium e o avião agrícola Ipanema, que utiliza etanol.
A comemoração dos 57 anos ocorre em um momento de forte desempenho financeiro. No segundo trimestre de 2026, a companhia alcançou uma carteira de pedidos recorde de US$ 34,5 bilhões, alta de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Entre abril e junho, a Embraer registrou receita de R$ 11,3 bilhões, o melhor resultado para um segundo trimestre em sua história, além de lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, crescimento de 25%.
No período, foram entregues 65 aeronaves comerciais, melhor desempenho da empresa em um segundo trimestre nos últimos 16 anos. No primeiro semestre, foram 109 aviões comerciais entregues, 20% acima do registrado no mesmo período de 2025.
Produção e novas tecnologias
Para os próximos anos, a Embraer prevê ampliar a produção e estima fabricar entre 110 e 120 aeronaves comerciais por ano até 2030. A projeção também inclui mais de 200 jatos executivos anuais.
Outro projeto estratégico está ligado à Eve, empresa controlada pela Embraer e dedicada ao desenvolvimento de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, os chamados eVTOLs. A companhia mantém uma fábrica em Taubaté, no Vale do Paraíba.
Com presença em diferentes segmentos da aviação, a Embraer mantém São José dos Campos como um dos principais centros de sua história e de sua operação. O show aéreo que marcou os 57 anos reforçou justamente essa relação entre a cidade e uma das maiores empresas brasileiras do setor aeroespacial.