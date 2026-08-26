A Embraer celebrou seus 57 anos com um show aéreo em São José dos Campos, no último sábado (22). A apresentação, realizada na sede da fabricante, reuniu funcionários, dependentes e acompanhantes e teve como destaque a participação de diferentes modelos de aeronaves produzidas pela empresa.

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Durante a comemoração, jatos da Embraer fizeram demonstrações operacionais e sobrevoaram o perímetro da pista do complexo industrial. Entre os destaques esteve o KC-390 Millennium, avião de transporte militar desenvolvido pela companhia e capaz de levar até 26 toneladas de carga.