A Embraer registrou receita de R$ 11,3 bilhões no segundo trimestre de 2026, entre abril e junho, estabelecendo um novo recorde para o período. O resultado representa alta de 10% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e levou a companhia a mirar um fluxo de caixa livre ajustado de pelo menos R$ 2 bilhões em 2026.

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O desempenho operacional também veio forte. O EBIT ajustado chegou a R$ 1,5 bilhão, com margem de 13,4%. Já o fluxo de caixa livre ajustado, desconsiderando a Eve Air Mobility, empresa do grupo que desenvolve aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical ("carro voador"), alcançou R$ 2 bilhões no trimestre.