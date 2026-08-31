A Prefeitura de Taubaté divulgou um projeto de revitalização da região central do município que prevê o incentivo à criação de moradias e a concessão do Teatro Metrópole à iniciativa privada. A proposta busca aumentar a circulação de pessoas na região, estimular o comércio e atrair novos investimentos para uma área que atualmente enfrenta o fechamento de estabelecimentos e a perda de atividade econômica.

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O projeto foi apresentado pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) durante o Fórum Taubaté 400 Anos, realizado na última sexta-feira (28). Para ele, a recuperação do Centro passa pela criação de uma região mais ocupada por moradores, comércio, serviços e opções de lazer.