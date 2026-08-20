A Câmara de Taubaté constituiu nessa quinta-feira (20) a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que irá "investigar, acompanhar e apurar as irregularidades e responsabilidades pela manutenção geral (limpezas em áreas de descarte irregular de entulho e materiais inservíveis, capinas de matos, regularização e execução de calçadas, reforma ou construções de muros) nas áreas públicas onde passam os fios de alta tensão sob a responsabilidade da CTEEP – ISA Energia Brasil".

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O requerimento que pedia a abertura da CPI já havia sido aprovado na sessão de 4 de agosto. O documento foi assinado por oito vereadores da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo): Bobi (PRD), Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo) e Zelinda Pastora (PRD).