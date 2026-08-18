Habitação

Taubaté deve ganhar um novo conjunto habitacional com 84 casas populares, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. As residências serão construídas na Avenida Waldir dos Santos Paulino, no Sítio Tangará, no bairro São Gonçalo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Chamamento

A Prefeitura publicou nessa terça-feira (18) o edital do chamamento público que definirá a empresa responsável por elaborar o projeto e construir as moradias. As propostas poderão ser apresentadas até 9 de setembro. Cada residência poderá custar até R$ 150 mil - ou seja, o custo poderá chegar a R$ 12,6 milhões.